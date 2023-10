Bajo promesa de apoyos siguen bomberos atendiendo incendios en La Paz

El comandante general del Departamento de Bomberos Municipal de La Paz, Manuel Salvador Rivera Duarte, comentó que han ido disminuyendo las condiciones de seguridad en las unidades extintoras que operan en la base central. La antigüedad de los vehículos y su constante uso en servicios de emergencias ha derivado en que requieran servicios de mantenimientos con más frecuencia.

Sin embargo, fue a través de una gestión de apoyos con representantes del ayuntamiento de La Paz que el equipo de bomberos recibió la noticia de que se destinará una parte del presupuesto del erario para la adquisición de nuevas unidades extintoras y la construcción de una subestación de bomberos en el fraccionamiento Camino Real.

“Los vehículos cuentan con sus mantenimientos, ahorita estamos trabajando con un nivel bajo, no tenemos mucha seguridad en los vehículos. Tenemos proyectos importantes, pero a mí me gusta mostrarlo con hechos, en cuanto tengamos nosotros concretos los proyectos y que los tengamos seguros, entonces vamos a dar otros anuncios. Pero sí, los vehículos cuentan con sus mantenimientos pese a que tienen problemas de fugas de agua, pero no los podemos parar hasta que tengamos el otro vehículo para poderlos parar y no desproteger a la ciudadanía.”