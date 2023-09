Dejan sin dinero los cajeros del Banco del Bienestar en La Paz

Durante la segunda y tercera semana de septiembre 2023, CPS Noticias y Tribuna de México han recibido denuncias con respecto a las fallas en los cajeros del Banco del Bienestar, entre ellas, la ausencia de dinero; lo que representa una problemática importante, especialmente para la comunidad perteneciente a la tercera edad.

En este sentido, Yanssen Weichselbaum, delegada de los programas para el desarrollo en Baja California Sur, reiteró que se están atendiendo los reportes, puesto que, efectivamente, se están presentando desperfectos en los cajeros y particularmente el que se encuentra por la calle Jalisco y Álvarez Rico, en la ciudad de La Paz:

“Diario, hemos estado reportando que en el caso particular del cajero automático de la calle de Jalisco y Álvarez Rico, ese, con el objetivo de prepararnos justamente para el operativo, cambiaron el cajero automático, o sea cambiaron el aparato y como fue muy pegado al operativo, no ha podido quedar la configuración. De hecho ese diario lo he estado reportando, estuve en la Ciudad de México hace dos semanas, lo comenté, me dijeron que sí que estaban ya atendiendo nuestro reporte”, dijo.