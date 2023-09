Nuevo Sistema Municipal de Transporte de La Paz no incluye renovación de paraderos

El nuevo Sistema Municipal de Transporte de La Paz entrará en vigor a partir de la primera semana de diciembre del 2023. Pese a que este se centra en la modernización del servicio a través de la actualización de las unidades y de la capacitación de los choferes, se deja de lado la renovación de los paraderos.

En el reglamento, que ya fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur, se hace mención de las estaciones intermedias o paradas autorizadas, y se señala que estas son un espacio físico en donde podrá realizarse el ascenso y descenso de pasajeros.

Sobre el tema, solo se menciona que la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de La Paz habrá de asignar las paradas y que los camiones deberán detenerse en ellas, incluso, cuando no haya alguien esperando subir o no hayan solicitado bajarse.

Al respecto, en un sondeo realizado por el equipo de CPS Noticias, ciudadanos expresaron que es urgente que las autoridades también volteen a ver las condiciones de los paraderos y los renueven. Entre las principales demandas de la ciudadanía se encuentra la colocación de sombras y bancas.

José y Manuelita son dos personas de la tercera edad que regularmente utilizan el transporte público. Para ellos resulta más complicado esperar el camión en puntos donde no hay dónde sentarse.

En tanto:

Otra señora, quien prefirió no compartir su nombre, destacó que es precisamente las malas condiciones de los paraderos y de las unidades las que no le permiten usar el transporte público, pues tienen problemas de movilidad. Ella ha sido testigo de cómo sus vecinas batallan con el servicio.

“A veces esperan en el sol como yo esperaba. Sombras ni hay allá donde esperan en Olas Altas ni hay en Camino Rea. A mí me gustaría que pasara algo como DiDi o Uber, que cambien los peseros por algo bien bonito, un buen servicio, camiones bien, que ahí sí me pueda subir. Yo no ando en peseros, pero no porque no me pueda subir, no puedo subir en los peseros”, refirió.