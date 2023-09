Sin denuncias previas contra presunto feminicida de Ali Jasel en Los Cabos: Procurador

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, Daniel de La Rosa Anaya, declaró que no existen denuncias previas en contra de Martín Heriberto “N”, quien fue detenido cómo el presunto culpable del feminicidio de la doctora Ali Jasel, en San José del Cabo.

El titular de la Procuraduría explicó que formalmente no se presentó alguna denuncia interpuesta por una doctora del IMSS de Los Cabos, quien señaló públicamente al ahora imputado por acosarla en su domicilio y amenazarla con hacerle daño, según el testimonio de la trabajadora de la salud publicado en la plataforma de Facebook.

° Se manifiestan por cuarta ocasión por feminicidio de Ali Suárez

“En torno a si existía denuncia con antelación con respecto al presunto responsable, no tenemos registro de que haya habido alguna denuncia, y si hay alguna en particular que se haya presentado con mucho gusto la atendemos. Pero no hay ningún registro en la procuraduría de que se haya presentado alguna con antelación a este lamentable hecho”.