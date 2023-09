Sin pupitres y en campers, así toman clases en el Telebachillerato Comunitario 39

A diferencia de los grandes desarrollos de lujo, con escasa infraestructura en sus alrededores, el Telebachillerato Comunitario 39, situado en la colonia Gastelum, en la zona norte de Cabo San Lucas, brinda educación a 120 jóvenes que luchan por completar sus estudios de nivel medio superior.

José Alberto de los Santos González, coordinador de esta institución, compartió su experiencia con las cámaras y los micrófonos de CPS Noticias Los Cabos y Tribuna de México. Según su relato, esta institución ha estado en funcionamiento durante seis años. A pesar de las limitaciones en infraestructura que enfrenta, la demanda de jóvenes que buscan la oportunidad de estudiar en esta escuela sigue siendo considerablemente alta.

A pesar de las altas temperaturas que superan los 35 grados centígrados durante la tarde, los jóvenes continúan tomando clases en campers adaptados como salones de clases, demostrando su determinación y compromiso con la educación, sin dejarse limitar por las carencias que enfrentan.

La escuela dispone de cuatro salones, aunque no todos los alumnos tienen la fortuna de contar con pupitres. Lamentablemente, la institución sufrió el robo de 48 sillas utilizadas por los estudiantes. Sin embargo, esta situación no ha impedido que los jóvenes sigan asistiendo a clases de manera atenta, utilizando bloques de construcción y una mesa de madera como improvisados pupitres.

La situación ha generado críticas en las redes sociales, donde se denunciaba que era inhumano que los niños tuvieran que estudiar en estas condiciones. El profesor José Alberto respondió que, lamentablemente, la escuela no cuenta con recursos propios para mejorar las condiciones en este momento y que el principal enfoque es garantizar el pago de los salarios de los maestros.

“Realmente no tenemos recurso, nosotros como telebachillerato somos un programa creado sin ningún recurso específico, solo contamos con la nómina de los trabajadores; no contamos para infraestructura. Hemos estado batallando durante muchos años, pero creo que la gente tiene muchas ganas de salir adelante y le apuesta. Hemos visto que muchos nos atacan un poco, la verdad la situación sale de nuestras manos como coordinadores. Antes de salir de vacaciones, pues tuvimos una pérdida de 48 sillas, pusimos nuestra denuncia correspondiente, no sabemos qué pasó y ni quién las tiene, por eso es que ahorita estamos tomando clases en los bloques.”