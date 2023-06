Síndico de La Paz pide licencia por procesos internos de Morena

Este miércoles Rogelio Martínez Mayoral solicitó una licencia temporal de su cargo como síndico del Ayuntamiento de La Paz. En entrevista para CPS Noticias, explicó que esta decisión está relacionada con los procesos internos que está viviendo el partido en el que milita, Morena.

“Estoy presentando una solicitud de licencia temporal por 30 días sin goce de sueldo para poderme enfocar en proyectos personales y trabajos (no puedo hablar todavía del tema), que son ajenos al Ayuntamiento y para no distraer las obligaciones de la sindicatura en asuntos que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento, y para cuidar ese trabajo, y para cuidar al Ayuntamiento, es que pedí esta licencia”, declaró.