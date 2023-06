Sony pone en conflicto a Microsoft y la compra de Activision

La disputa por la adquisición de Activision Blizzard sigue dando de qué hablar. Mientras Microsoft negocia con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) para concretar la compra, Sony no está nada contenta con esta decisión.

Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment (SIE), dejó claro en abril pasado durante su comparecencia ante la FTC que no compartirán detalles de su próxima consola, la PS6, con Activision. Aunque la compañía nipona ha trabajado en colaboración con la gigante de videojuegos estadounidense en el pasado, esta asociación podría llegar a su fin si la adquisición se lleva a cabo. La situación cambiaría significativamente con la PS6, ya que estaría bajo el control de Microsoft.

“Simplemente, no podemos arriesgarnos a que una empresa competidora tenga acceso a esa información. No se trata solo de exclusividad. Están pensando en algo más grande y tienen los recursos para hacerlo. He tenido muchas conversaciones con [Phil] Spencer y Bobby [Kotick] y estoy bastante seguro de que seguiremos viendo Call of Duty en PlayStation en el futuro”, afirmó Jim Ryan.