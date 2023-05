Sting predice guerra contra la IA para defender “el capital humano”

La inteligencia artificial ha tomado mucha importancia en tiempos recientes, cada vez se descubren más aplicaciones para ella y gracias a las redes sociales hemos sido testigos de muchos de sus resultados.

En días pasados un creador de contenido utilizó esta tecnología para imitar a los cantantes canadienses Drake y The Weeknd en una canción publicada bajo el título Heart On My Sleeve.

El resultado estuvo disponible en plataformas de streaming musical y fue un éxito rotundo, sin embargo, por cuestiones de derechos, fue retirada debido a una denuncia por parte de Universal Music Group, quien publica a ambos artistas.

El DJ francés David Guetta también ha utilizado esta tecnología pues en una presentación en vivo añadió una voz simulando ser el rapero Eminem, el resultado fue bien recibido por los asistentes, pero aseguró que no se lanzará comercialmente.

Sting y la Inteligencia Artificial

En una reciente entrevista, el músico británico Sting quien saltó a la fama con la banda The Police a finales de los 70´s, se ha pronunciado en contra de esta tecnología y predijo una “batalla” de los artistas contra la inteligencia artificial para defender la autoría.

“Las herramientas son útiles, pero tenemos que manejarlas nosotros”, dijo Sting. “No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control. Tenemos que ser cautelosos”, añadió.

“Me aburro de inmediato cuando veo una imagen generada por computadora. Me imagino que me sentiré de la misma manera acerca de la IA haciendo música”.

“Tal vez para la música dance electrónica funcione, pero para las canciones, ya sabes, que expresan emociones, no creo que me conmueva”.

El debate de la inteligencia artificial y la música

La inteligencia artificial es objeto de debate en la industria musical, pues algunos denuncian que con ella se vulneran los derechos de autor, mientras que otros alaban sus ventajas.

Hace algunos meses, en la asociación IG Autorinnen Autoren, defensora de intereses de escritores y literatos de la industria, exigía que programas como ChatGPT tuvieran regulaciones que se apegaran a los derechos de autor