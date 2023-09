Nuevamente suspenden “Pescando en Comondú” por mal clima

Debido a las condiciones meteorológicas y marítimas en la península, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) se ha visto obligado a reprogramar el Torneo “Pescando en Comondú” por tercera vez. Originalmente, estaba programado para los días 11 y 12 de agosto, luego se pospuso al 18 de agosto y finalmente al 8 y 9 de septiembre.

Juan Javier García Davis, coordinador de Torneos de Pesca Deportiva de FONMAR, explicó que esta decisión se toma como medida preventiva en busca de garantizar la seguridad de los participantes.

“El torneo se ha vuelto a modificar debido al mal tiempo y las lluvias previstas para estos días en Comondú. Siempre priorizaremos la seguridad de todos los participantes, por lo que hemos decidido cambiar la fecha hasta nuevo aviso. Pedimos a todos mantener la calma, estar seguros y atentos a los boletines oficiales”.

El Torneo “Fishing in the Five 2023-24” comenzará con el evento “Pescando en Comondú“, aunque aún no hay una fecha estimada para los demás eventos programados, ya que podrían posponerse debido a las múltiples modificaciones en el calendario de competiciones de pesca deportiva en la región.