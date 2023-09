Habitantes de Todos Santos protestan tras permitirse construcción ilegal en dunas costeras

Para la población de Todos Santos, el 09 de septiembre significó una protesta por exigir sus derechos. ¡Las dunas no son para construir! Señalaban algunos habitantes; con pancartas, hasta tambores y diademas. Sin embargo, ¿Qué está ocurriendo con las dunas costeras de este lugar?

La comunidad de Todos Santos progresivamente ha crecido a raíz de una mayor infraestructura turística, misma que con el paso de los años se ha ido popularizando. Y con ello, la presencia de extranjeros ha sido cada vez más notoria.

Una gran cantidad de población originaria de diferentes lugares del mundo ha decidido migrar al poblado de Todos Santos; algunos fotógrafos, otros científicos, quienes por cuestiones laborales deciden emprender una exploración en esta región sudcaliforniana, rica en flora y fauna, así como en reservas naturales que son cruciales para el medio ambiente a nivel global.

También, la presencia de extranjeros que deciden mudarse a un lugar cálido y tranquilo, particularmente jubilados o pensionados, es notoria y justo ha incrementado con el paso de los años. En su mayoría, esta parte de la población vive aquí desde hace más de 10 años.

Y sin duda, la mayoría de los habitantes en Todos Santos son sudcalifornianos que han radicado en este pueblo durante toda su vida, y lo han visto crecer sin medida y, por tanto, sin regulación.

La infraestructura turística, sin estricta regulación apegada a la ley, es algo que desgraciadamente es una realidad en algunas regiones de Baja California Sur como Los Cabos, La Paz y Todos Santos. Lo que ha generado infinidad de daños ambientales, sociales y económicos.

En este sentido, la comunidad de Todos Santos temen que ocurra afectaciones todavía más serias al medio ambiente, pues desde hace varios años luchan por prohibir la construcción ilegal en las zonas de dunas costeras, principalmente por parte del dueño de casi toda esa área: Eddie Ogden, señaló la población manifestante:

“Desde que la comunidad ha crecido, y cuando recién me mudé hace 18 años, no era permitido construir en las dunas, para conservar el entorno: por las personas, por las plantas, por la naturaleza. Pero él fue irrespetuoso ante eso, solamente le importó vender y generar mucho dinero”, dijo una residente

“Nos llama mucho la atención que este tipo de construcciones estén pasando a pesar de que sea ilegal; esta zona es zona de dunas y es una zona protegida por varias razones, porque funciona como una barrera para los huracanes, es donde las tortugas anidan y esta construcción empezó el año pasado y ya se había parado y ahora coincidentemente que es cuando casi nadie está en Todos Santos por ser la época de verano, empieza otra vez. Entonces, no hay tanta gente como el año pasado para protestar, pero aún así, pues aquí estamos presentes”, expresó una habitante

La persona, dueña de las propiedades, es originario de Estados Unidos; tiene varios proyectos en Los Cabos y La Paz, y desde hace muchos años se dice adquirió kilómetros de dunas en Todos Santos, desde San Sebastián hasta casi Las Playitas. Y lo que se planea hacer con todas estas dunas, es un desarrollo de 200 casas.

Cabe señalar que el primer cordón de dunas se considera un área no urbanizable. Es decir, no se puede instalar infraestructura urbana, ni residencias. A partir del segundo cordón, ya es lícito construir sobre estas. En este sentido, investigadores y académicos han determinado que en Todos Santos sólo existe un cordón de dunas. Por lo tanto, la construcción por parte de Eddie Ogden, es ilegal.

De hecho, hace un año se manifestaron para evitar dar continuidad a ello. Pero ahora, este tema se retoma y con más fuerza, puesto que con la ayuda del Ayuntamiento de La Paz, aunado a irregularidades por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se modificó el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de manera que permita la construcción en la zona, detalló el abogado John Moreno:

“Entonces estamos teniendo un crecimiento anárquico y esto es responsabilidad directa de las autoridades; se realizan, se presentan denuncias y quejas, no las atienden. Nos tenemos que amparar para que las atiendan, tenemos que presentar denuncias y en este caso no será la excepción. En el caso de esta construcción en la duna existe en nuestro Código Penal un tipo de delito específico para la conducta que se está desplegando hoy, que es la de destruir una duna. Además, hay delitos por parte de servidores públicos en el sentido de que quien autorice un uso de suelo o permita la construcción en un área de conservación o un área no urbanizable, comete un delito de abuso de autoridad”, dijo