Twitter cayó a nivel mundial

Twitter cayó a nivel social, la red social hoy conocida como ‘X’, experimentó fallas a nivel mundial la noche del miércoles 20 de diciembre, según informes de usuarios que señalaron dificultades al intentar conectarse a través de la aplicación móvil y computadoras.

Según la plataforma Downdetector, que ofrece datos en tiempo real sobre problemas registrados en Internet. A las 05:44 horas (GMT), los internautas reportaron un total de 67,158 fallos. El 71% de los problemas están relacionados con la aplicación, el 23% con su página web y el 6% con la conexión al servidor.

En Estados Unidos, se registraron más de 85,000 informes sobre fallas relacionadas con X, la aplicación adquirida por Elon Musk el año pasado. Los informes indican que el 93% de los errores reportados son generales en la aplicación, mientras que el resto se centra específicamente en la conexión con el servidor, reporstando que Twitter cayó

En México, Twitter cayó también, ya que se han reportado cerca de 2,500 fallas, principalmente relacionadas con la carga de la aplicación, ya que los usuarios no pueden ver publicaciones y cada vez que actualizan la página, aparece la leyenda “nada que ver por ahora”. Ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y Puebla son algunas de las más afectadas en el país, según Downdetector.

Los usuarios que intentaron ingresar a la red social se encontraron con un mensaje de bienvenida al intentar actualizar su feed:

“Después de una revisión cuidadosa, determinamos que su cuenta infringía las Reglas X. Su cuenta está permanentemente en modo de solo lectura, lo que significa que no puede publicar, volver a publicar ni dar Me gusta al contenido. No podrás crear nuevas cuentas. Si cree que nos hemos equivocado, puede presentar una apelación”.