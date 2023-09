Comunidad paceña preocupada por el uso de cubrebocas

La Paz. – En la ciudad de La Paz el uso de cubrebocas ha vuelto ser un tema preocupante debido a los altos índices de contagios que recientemente surgieron en la entidad, donde el aumentó en una semana fue de 60 a 145 casos.

Muchos ciudadanos fueron cuestionados si estaban de acuerdo en tener que usar nuevamente de manera obligatoria cubrebocas en espacios cerrados para evitar más contagios.

“Bueno, sí, sí, pero no, por ejemplo, en transporte público, porque viajé la otra vez en avión y pues no es muy amplio. Y había una señora tosiendo y otra por allá y es molesto porque hay gente que sí se cuida, pero hay gente o no toda la gente, pero los que estén tosiendo o tengan síntomas de gripa, sí que lo hagan como concientización, pero sí, estaría bien que se implementará “

“En los lugares cerrados estoy de acuerdo, en los cerrados es muy necesario usarlo, por la salud de uno, por lo menos en un lugar abierto no hay ningún problema, pero, pues mucho rato es incómodo, pero es muy necesario.”