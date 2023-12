Vecinos de la colonia Benito Juárez opinan acerca del servicio de agua potable 24/7

En la ciudad de La Paz, luego de que se iniciara el proyecto de la Potabilizadora en la Presa de la Buena Mujer, se planea brindar de agua potable 24/7, inicialmente, con las colonias, Roma, 20 de Noviembre, Francisco Villa y Benito Juárez.

Cuatro colonias de La Paz tendrán agua 24/7, asegura Oomsapas

De manera anónima, una ciudadana vecina de la colonia Juárez comentó que usualmente utiliza una cisterna para no quedarse sin agua porque cada tercer día es cuando llega a su casa.

“Es muy necesaria el agua y está muy bien que la pongan todo el día […] a veces no hay pero por lo regular no me doy cuenta porque aquí hay cisterna”.

Fernando, por su parte, agregó que vive solo y no usa tanta agua en su hogar, ya que la mayoría se utiliza para el riego y poco más para la cocina y baños, pues no cuenta con una lavadora.

“Creo que en La Paz estamos acostumbrados a usar el agua cuando cae, entonces acá ya ahorramos mucha agua, pero siempre es bueno saber que va a estar llegando el agua y que va a estar la cisterna llena[…] yo aprovecho para regar cuando está cayendo para dejar mi cisterna llena. Realmente lo que más se usa en esta casa es riego y no es que se use muchísimo, pero se aprovecha cuando está cayendo el agua para regar”.

Gerardo puntualizó que teniendo el servicio todo el tiempo no tendrán que juntar agua en cubetas para usarlas en su vida diaria y podrán bañarse, lavar los platos, regar las plantas sin depender de si llega o no agua.

“Lo uso para servicio de la casa, solo somos mi esposa y mi hija, pero no ocupamos mucha agua, hemos batallado a veces con el agua de que no hay presión más que nada y no sube al tinaco y cuando hay es un día sí un día no, a veces dos días o tres no y un día sí hay uno se batalla juntamos en botes y si hay 24 horas pues mejor, ya no estaríamos batallando de esa manera”.

Julian encaminó su opinión a que la responsabilidad de cuidar el agua recae no solo en el gobierno, sino en todos, ya que al ser un servicio les corresponde a las y los ciudadanos usuarios evitar los derrames que suceden en los hogares.

“El gobierno debe tener el cuidado de revisar las tuberías, el sistema de agua, que es lo que no hace. A mí sí me arreglaron las demás fugas, pero ahorita ando queriendo arreglar esta fuga que tengo ahí. Hay presión aquí cuando hay agua, pero ando queriendo solucionar el problema […] pero hay que ayudarles porque si ve uno que está viniendo agua y uno no hace nada, pues también uno tiene la culpa porque es el servicio que le están dando a uno, es un servicio para uno mismo”.

La colonia Benito Juárez es una de las cuatro colonias que contará para el 2024 un servicio de 24/7 el servicio de agua potable, ya que es uno de los esfuerzos de parte del gobierno municipal y estatal para que dentro de los siguientes años toda la ciudad de La Paz pueda tener acceso a tan importante líquido en cualquier momento.

LM