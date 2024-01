Sara Sidner, periodista de CNN, conmueve al anunciar que tiene cáncer de mama

Un emotivo momento ha captado la atención de las redes sociales en las últimas horas, la periodista Sara Sidner, periodista y presentadora de la cadena CNN confesó que tiene cáncer de mama.

Durante una transmisión en vivo y con la voz entrecortada, Sidner interrumpió su labor periodística y compartió con la audiencia que está enfrentando una batalla contra la enfermedad en fase 3.

La periodista detalló que no tiene antecedentes familiares, no fuma y bebe ocasionalmente y a pesar de eso se encuentra en su segundo mes de tratamiento de quimioterapia, con planes de someterse a radiaciones y una doble mastectomía.

“Soy más feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Y ahora, cada que respiro, puedo celebrar que sigo aquí con ustedes”, expresó Sidner, destacando su amor por la vida.