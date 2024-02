Carnaval La Paz 2024: Yuridia y El Recodo cierran la cartelera del martes 13 de febrero

Yuridia y El Recodo cerrarán la cartelera del Carnaval La Paz 2024 “México Fantástico”. Este martes 13 de febrero culminan las fiestas paceñas, y con ello el programa artístico que ha contado con la participación de más de 250 artistas.

En el escenario principal, en el kiosco del malecón, Yuridia ofrecerá su concierto “Pa’ luego es tarde”. La presentación de la cantante mexicana empezará en punto de las 10:00 p.m.

Posteriormente, hará su aparición el Grupo Misma Línea. El Recodo finalizará el evento con su espectáculo a las 12:20 a.m.

Cartelera del martes 13 de febrero del Carnaval La Paz 2024

Escenario Principal (Kiosco del malecón)

5:15 p.m. Grupo Reactivo

6:00 p.m. Desfile de Carros Alegóricos

8:10 p.m. Melissa Díaz

8:50 p.m. La Paz es Diversa

10:00 p.m. Yuridia

11:50 p.m. Misma Línea

12:20 a.m. El Recodo

Escenario Mujeres (Frente a las letras de La Paz)

8:00 p.m. La Giganta

9:00 p.m. Alejandra Moreno y los Mexican Curious

10:00 p.m. DJ Effy Logan

Escenario Familiar (Calle Nicolás Bravo)

5:00 p.m. Escuela de Danza Natura No Te Here

6:40 p.m. Academia de Baile Pink Soldier

7:00 p.m. Show Musical Lizzie Rocks

8:00 p.m. Baile Moderno Grupo Kula

8:20 p.m. Show de La Familia Feliz

Escenario Juvenil (Calle Melchor Ocampo)

4:20 p.m. Bemalcú

4:40 p.m. Daniel Pozo

7:00 p.m. Kaizen Club

7:20 p.m. Just Dance

8:00 p.m. Inerte

9:00 p.m. Los Hijos de Shifu

10:00 p.m. The Mexican Weirdo’s

12:00 a.m. Guaman

1:00 a.m. The Murdans

Escenario Arriola

5:00 p.m. El toque de Midas

8:00 p.m. Flip Ska

8:50 p.m. Divided

9:40 p.m. Sónica

Escenario Constitución

5:00 p.m. Banda del Puerto

8:00 p.m. The Move

8:30 p.m. Energy Dance Studio

9:00 p.m. Daniel Pozo

9:50 p.m. Los del Palmarito

10:50 p.m. Rondalla del Puerto

Escenario Hidalgo

5:30 p.m. La Peligrosa Banda de Marcos Becerra

8:00 p.m. Los Hermanos B

9:00 p.m. Los Hijos del Golfo

10:30 p.m. Sindicato de Músicos Sección 638 CTM

Escenario Morelos

17:30 p.m. Banda La Real

8:00 p.m. Los Románticos de La Paz

9:00 p.m. Shownikes

10:30 p.m. Sindicato 174 CTM

