Zayn Malik y Yolanda Hadid: El incidente familiar revelado

En el 2021 Zayn Malik y Yolanda Hadid, madre de su expareja Gigi Hadid, se vieron envueltos en problemas legales que ocasionaron que el cantante y exintegrante de ‘One Direction’ fuera acusado de cuatro cargos de acoso y sentenciado a prisión condicional y a tomar clases para el manejo de la ira.

Fue hasta este 2023, durante el podcast Call Her Daddy, que el cantante de 30 años habló del incidente, y dijo “son problemas familiares”.

Sin ahondar mucho en el tema aseguró sentirse tranquilo con los sucesos ya que la gente involucrada sabe exactamente qué fue lo sucedió.

“No tiendo a involucrarme cuando la gente dice cosas en línea si tiene algo que ver conmigo o no, porque para mí lo más valioso que tengo en la vida es el tiempo y eso lleva mucho tiempo, en un ambiente tóxico, querer explicarse a la gente y justificar esto. Así que me mantuve reservado, sabía cuál era la situación, sabía lo que sucedió y las personas involucradas también sabían lo que sucedió, y eso es todo lo que realmente me importaba”.