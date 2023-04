Habrá una segunda fecha para el “Celebration Tour” de Madonna en México

Pop, después de que las entradas para la primera fecha en el Palacio de los Deportes se agotaran rápidamente. Así lo anunció la promotora de conciertos mexicana, OCESA, en redes sociales.

Este segundo concierto tendrá lugar el próximo 27 de enero de 2024 y los boletos estará disponibles para la venta el 27 de abril a partir de las 11 de la mañana. Sin embargo, los Legacy Members del Club de Fans Oficial de Madonna tendrán acceso a una preventa especial para el 24 y 25 de abril.

MEXICO here we come……….🇲🇽♥️

Fans have a chance for tickets today and tomorrow , and Citibamex cardholders, have access to the pre-sale starting on Thursday!!

Tickets go on sale to the public Friday, April 21. #MadonnaCelebrationTour

— Madonna (@Madonna) April 17, 2023