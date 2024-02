Backstreet Boys enamoran a más de 20,000 asistentes en Feria de León (VIDEOS)

Por primera vez en León y luego de más de 40 horas de espera para algunos casos de fans, la boy band más importante de los 90’s, los Backstreet Boys se presentaron este sábado 3 de febrero en el Foro Mazda de la Feria Estatal 2024, que lució abarrotado en su totalidad desde la madrugada del jueves 1 de febrero.

Como era de esperarse desde su anuncio, el grupo estadounidense rompió el récord de asistencia de unas 23 mil personas entre Velaria y Zona Fest, para ofrecer un show con duración de cerca de hora y media, con un escenario sencillo, con una producción visual digna de un artista internacional, dónde los cinco estadounidenses hicieron un viaje musical lleno de nostalgia con sus mejores éxitos, con esta fecha dentro de su gira mundial “DNA World Tour 2024”

“I wanna be with you” fue el tema con el que el show arrancó a las 9:10 de la noche en voz de AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell y Nick Carter.

“Hola León”, expresó con complicaciones en espanglish Brian, lo que inmediatamente tuvo respuesta de los presentes entre gritos y aplausos.

The Call, Don’t want you back y Get down fueron las piezas que siguieron antes del agradecimiento al público leonés, y seguidores de otros estados de la República como Jalisco, Estados de México, Nuevo León, entre otros.

“Gracias por acompañarnos desde hace más de 30 años, ¿Listos para vivir esta noche de fiesta?”, preguntó Howie.

El público rápido entró en calor y sintonía, algunos rostros con sonrisas de oreja a oreja, otros hasta con lágrimas en sus ojos, pero todos interpretando éxitos como Incomplete, More than that, Shape of my heart, Drowing y As long as you love me y más melodías.

El ritmo de la música acompañaba a los miles de fanáticos que hasta mandaban mensajes de amor a los cantantes, que lucieron unos elegantes trajes blancos.

Otro de los que sin duda fue un momento especial de la noche, fue la efusiva y esperada interpretación de “Everybody”, que hizo cantar y bailar a todos los presentes, al ritmo de la famosa frase “Backstreet, backs alright”, que también retumbó otras áreas del recinto de la feria en la que unas cinco mil personas disfrutaban el show a través de las pantallas instaladas.

A las 10:30 pm realizaron un cierre de su show, no obstante la famosa frase de otra, otra, comenzó a escucharse con mucha intensidad, para salir de nuevo al escenario ahora algunos integrantes con la camiseta del Club León para entonar I want it that way, Dgbmh y Larger than life, con la que despidieron la noche, y en dónde amablemente dijeron:

“Gracias León, gracias por todo, nos volveremos a ver”.

Con la emoción a flor de piel, baile y un gran espectáculo de iluminación, la energía y presencia sobre el escenario, la boyband, más importante de los últimos años, los Backstreet Boys, hicieron vibrar de esta manera su primera presentación en León, Guanajuato, acontecimiento que se convirtió en histórico, al tener a este destacado grupo.

