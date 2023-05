Las bordadoras del Jardín Velasco, un grupo con 15 años de historia

Durante más de quince años, un grupo de mujeres se ha reunido de manera periódica en el Jardín Velasco, en la ciudad de La Paz, para bordar, tejer y realizar pintura en tela. En este espacio, ellas, la mayoría de la tercera edad, han encontrado un lugar para compartir no solo su interés por estas actividades, sino sus problemas y pensamientos.

Para Guadalupe Márquez, el grupo de bordado tuvo un papel positivo en su salud mental. Estas reuniones le han servido como una especie de terapia. En cambio el impacto económico ha sido mínimo, pues hay pocas personas dispuestas a comprar los artículos que elaboran debido a que no los valoran.

“Casi casi nomás viene más para la depresión que tenía antes. He tenido problemas y aquí me vine reunir y gracias a Dios me controlé mucho y sigo aquí […] Si lo puedo vender, los vendo porque no los pagan, no quieren, no lo valoran. Así es que no lo puede vender uno. Casi casi para regalar”, señaló.