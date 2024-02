Convocatoria Autotransports Cabo Baja

PRIMERA CONVOCATORIA

En la comunidad de Santa Anita, municipio de los Cabos Baja California Sur, siendo las 9:00 horas del jueves 1 de febrero del 2024, encontrándonos reunidos en el domicilio fiscal de la sociedad denominada AUTOTRANSPORTS CABO BAJA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con RFC ACB060801TG2, con fundamento en el artículo 16, fraccion X de la Ley General de Sociedades Cooperativas, los socios Sergio Luis Crudet Torres Presidente, Jorge Luis Camacho Quevedo tesorero, Ernesto Lugo Millán Secretario quienes representan el consejo de administración.

Acuerdan convocar a la asamblea general ordinaria que se llevará acabo el día 11 de febrero del 2024 a las 9:00 A.M., en el lugar de costumbre, el cual es la terminal de Santa Anita; la que habrá de versar con el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia

2.-Declaracion de quórum legal, designación de la mesa de debates (presidente, secretario y escrutador), en caso de llegar a tercera convocatoria esta se apegará al artículo 37 de la LSC

3.- Lectura del acta anterior

4.- Entrega de la constancia de situación fiscal actualizada de cada socio que asiste a la asamblea.

5.- tomar el acuerdo de los socios que no tienen constancia de situación fiscal, los cuales de acuerdo a la ley de SHCP no pueden pertenecer a ninguna negociación y/o asociación con fines de lucro de acuerdo al articulo 312/CFF, ya que la empresa no puede tramitar e.firma y de igual manera no se puede dar cumplimiento al articulo 17-D del CFF Regla 2.2.1 de la RMF.

6.- Tomar el acuerdo del pago de la liquidación de la parte accionaria de los socios que no presentaron la documentación (constancia de situación fiscal) de acuerdo a los que marca nuestros estatutos.

7.- Teniendo la lista de socios que cumplen con lo estipulado en CFF se procederá a repartir la parte accionaria de los socios que se liquidaron entre los socios que cumplieron con CFF articulo 17-D.

8.- Acordado el pago de la liquidación de cada socio que no cumplió, los socios que cumplieron deberán de aportar la parte proporcional para hacer el 100% de las liquidaciones.

9.- Se enlistará la relación de socios que cumplieron con los requerimientos para pertenecer a la sociedad cooperativa dando cumplimiento al CFF en los artículos 17-D y demás relativos para los tramites ante el SAT, poniendo la parte accionaria que les corresponde.

10.- tomar acuerdo de cancelar el poder general de pleitos y cobranza y actos de administración al C. ERNESTO INZUNZA LOPEZ, otorgado en el acta de inicio en el volumen numero cuarenta y ocho escritura mil cuatrocientos sesenta y tres de la notaria 15 de la Paz BCS lic Raúl Juan Mendoza Unzón .

.11.- Se tomará el acuerdo de quien llevará a protocolizar el acta de asamblea con el fedatario público que se ordene.

12.- Clausura de la asamblea ordinaria.

Es de suma importancia la asistencia de todos los socios, para continuar con el desarrollo económico y objeto social de nuestra empresa, se solicita su puntual asistencia, como también lo observa nuestros estatutos los cuales contemplan la obligación de asistir y las consecuencias de su incomparecencia, consistente en la multa aprobada por la asamblea general.

Presidente del Consejo de Administración. Sergio Luis Crudet Torres

Tesorero del Consejo de Administración. Jorge Luis Camacho Quevedo

Secretario del Consejo de Administración. Ernesto Lugo Millán