Danna Paola enciende las alarmas al publicar foto con máscara de oxígeno

Danna Paola ha preocupado a sus fans al compartir una foto de ella usando una mascarilla de oxígeno, donde mencionó que le duele vivir en la descripción.

Actualmente, la cantante se encuentra realizando una serie de giras por todo el mundo, incluidos países como Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Brasil, lo que ha mantenido ocupada últimamente.

Sin embargo, parece que el no tomarse un descanso le está cobrando factura, o al menos eso es lo que compartió en sus redes sociales con sus seguidores al dar a conocer que se encuentra enferma de influenza y bronquitis.

“Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama, el universo me dijo ‘¡para ya!’ Y me paró con freno de mano… influenza más bronquitis”, escribió en una publicación en Instagram.

Describió que ha tenido días difíciles con su salud, en los que se ha sentido muy mal, por lo que se ha visto obligada a guardar reposo. Consideró que fue un mensaje del universo que le dijo que tenía que frenar y tomarse un descanso.

Mencionó que ha estado rodeada de amor en su casa con medicinas y comida, manteniéndose ocupada entre películas, escritos y música. Asimismo, dijo que este tiempo le ha permitido revalorar lo importante que es la salud y reflexionar sobre cómo el trabajo puede superarla y hacerla olvidarse de sí misma.

“Dentro de mí está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente. Todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí… eso no está bien… toca parar, toca cuidar al templo, para brillar bonito”, finalizó.