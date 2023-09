Dodgers elimina out de Julio Urías durante campeonato en Serie Mundial

Tal parece que el conjunto angelino de los Dodgers no quiere mantener ninguna señal sobre la relación deportiva que mantuvo con Julio Urías, deportista mexicano, quien tras las recientes acusaciones en su contra fue suspendido del equipo.

Y es que luego de que eliminaron su casillero y taparon su imagen en un mural donde portaba la bandera de México, esta vez los Dodgers quitaron al jugador de algunos anuncios publicitarios.

En dichos anuncios se presentaba al sonorense con los tres outs que le permitieron al equipo de Los Ángeles posicionarse 3-1 sobre Tampa Bay Rays, en la Serie Mundial, victoria que significó eliminar una racha de 32 años sin títulos.

Fue Jeremy Klein, periodista especializado en deportes, quien informó a través de su cuenta de ‘X’ que el conjunto quitó a Urías de los anuncios y que ahora, Clayton Kershaw es quien aparece en su lugar:

Dodgers took Julio Urías out of the World Series final out video. History has been rewritten.

— Klein25 (@Klein25) September 17, 2023