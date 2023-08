Drenaje sin tapa ocasiona accidente vial en estacionamiento de supermercado

La Paz.- En el estacionamiento de una tienda de conveniencia, por las calles Márquez de León e Isabel La Católica en el municipio de La Paz, se encuentra un registro de drenaje sin tapa que está afectando la movilidad vial de la zona e incluso ha dañado a ciudadanos que con sus automóviles transitan al buscar un lugar para estacionarse.

“Aquí vine a checar para ver si ya se había resuelto el problema; porque ayer yo caí lamentablemente en este agujero. Creo que una persona vino y le puso una llanta para prevenir, pero aquí sigue todavía el problema. Ya le habían puesto anteriormente una llanta, me comentan, pero se la quitaron y otra vez nuevamente lo volvieron a poner”.

Tal es el caso de un habitante; tras no visualizar el enorme hueco, la llanta de su carro cayó de manera que se atoró y afectó diversas partes del automóvil:

El problema lleva más de una semana, declaró la persona caída. De hecho, no ha sido el único afectado:

“Cuando menos pensé, se me ladeó el carro y caí justamente ahí. Sí se escuchó el ruido en el carro y un llantero me hizo el favor de levantarlo. Y ya entre dos personas lo empujamos, pude sacar mi vehículo […]… Pero mi papá le había puesto una llanta hace días ahí, e incluso la persona que me ayudó dijo “ya eres como la tercera persona que ayudo, que cae en la alcantarilla””.