Eiza González asegura que no se siente querida por México

¿Eiza González es víctima de malinchismo? La actriz, una de las pocas mexicanas en triunfar en Hollywood, reveló recientemente que no se siente querida ni respaldada por sus compatriotas. Sin embargo, estas declaraciones generaron más empatía por parte de usuarios de otros países que entre sus propios paisanos, quienes arremetieron duramente contra ella en redes sociales.

Fue durante una entrevista para “Despierta América” en la Met Gala, donde aseguró que México no valora su trabajo. A pesar de ello, afirmó sentirse orgullosa de sus raíces y demostrarlo en cada evento o proyecto en el que participa.

“Me siento siempre como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana, aunque a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y representar a mi gente”, dijo Eiza.