Emilio Osorio asegura que muy pronto contraerá matrimonio

Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, planea contraer matrimonio a sus 21 años con su novia, la exacapulco shore, Leslie Gallardo.

Al menos, eso fue lo que compartió durante una entrevista en la que se le preguntó su opinión sobre la polémica relacionada con el hijo de Erika Buenfil. Recordemos que Nicolás fue cuestionado sobre su sexualidad debido a un baile que realizó en su cuenta de TikTok.

Ante este tema, el exintegrante de La Casa de Los Famosos fue interrogado acerca de su orientación sexual. En respuesta, mencionó que, hasta el momento, se identifica como un hombre heterosexual que está próximo a casarse.

“Yo a mis veinte años, el día de hoy, sé que soy heterosexual y soy felizmente casi casado, ¿por qué digo hasta hoy? Porque yo no sé qué pueda pasar en mi cabeza o yo no sé qué pueda pasar en diez años, quince años, treinta años. Si a mí me gusta de pronto un brother, yo no me quiero sentir culpable”, dijo.