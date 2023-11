“Mi ironía no es eficaz”: Enrique Guzmán ante polémicas declaraciones

Luego de que Enrique Guzmán, reconocido cantante, acaparó la atención mediática tras emitir una serie de comentarios desafortunados en una conferencia de prensa, donde fue cuestionado sobre el presunto abuso hacia una menor, el artista ya rompió el silencio y reaccionó a las declaraciones.

LEER MÁS: “Me encanta”: Enrique Guzmán ante presunto abuso de una menor; lo tunden en redes

Fue a través de su perfil en la plataforma de ‘X’, donde compartió dos breves publicaciones y además, el video donde se escucha decir lo que ocasionó la indignación de más de una persona.

Específicamente, en la madrugada de este jueves 16 de noviembre, el venezolano comentó que la respuesta que dio a la reportera fue algo completamente irónico, sin embargo, reconoció que no le funcionó:



Asimismo, también se expresó “harto” de recibir preguntas “sin sentido”:

“Mi IRONÍA no me sirve para contestar harto de preguntas estúpidas”, volvió a escribir.

Tal parece que mi IRONÍA no me sirve para contestar harto de preguntas estupidas



​Hasta el momento, son las únicas declaraciones que el famoso emitió, luego de posicionarse en el centro del huracán cuando se tocó el tema de la existencia de un supuesto video que confirmaría el abuso del que se le señala.

En una entrevista para un programa televisivo, Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, hijo del intérprete, reveló que “sí hubo algo” entre el famoso y su hija, sin embargo, no podía hablar mucho del tema por una petición de la presunta víctima.

“Mira, yo no puedo hablar mucho de eso, o sea, yo no puedo hablar de eso. Si yo en su momento no hice nada, fue porque mi hija no quiso hacerse viral, porque me lo suplicó llorando porque no quería hacerse viral”, mencionó.