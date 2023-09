IMSS deja sin quimioterapias a pacientes en La Paz

Las y los pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Baja California Sur, están molestos tras la reprogramación de citas para quimioterapias. Inclusive, algunos viajaron desde otros municipios, exclusivamente para cubrir su tratamiento.

IMSS BCS suspendió 125 cirugías en el 2022; algunas habían sido mal programadas

Atendiendo una denuncia anónima recibida en CPS Noticias BCS y Tribuna de México, trabajadores y pacientes de la clínica #34 del IMSS La Paz relataron que, el 27 de septiembre, una de las máquinas, cruciales para preparar el medicamento y así poder brindar tratamiento, se descompuso; razón por la que la institución tomó la decisión de reagendar las citas.

Si bien, una de las trabajadoras sociales, tal como aparece en el video grabado por un derechohabiente, habría dicho que el lunes 2 de octubre se reanudarán las citas para el tratamiento, la solución se dio a las horas. Aun así, algunos pacientes fueron re-agendados en días muy prolongados, afectando su condición de salud, pues recordemos que esta enfermedad avanza y empeora conforme pasa el tiempo:

“Lo que pasa es que un aparato en el que procesan el medicamento está descompuesto entonces lo están reagendar para el día lunes, y dar número telefónico para contactarse con la paciente, confirmarle, y sí darle una fecha… Todo va a ser para el lunes, pero la verdad no sé, tendría que checarlo”, expresó la trabajadora del IMSS.

El cáncer es una enfermedad seria, y no puede permitirse que ocurran estas circunstancias de forma tan insignificante, declaró el personal de salud de la clínica 34 del IMSS de forma anónima. Y, destacaron, existen otras irregularidades en las que ya deberían estarse tomando cartas en el asunto, puesto que abonan al impedimento de un tratamiento oportuno en los pacientes.

Por ejemplo, señaló un trabajador de salud anónimamente, algunos pacientes están siendo atendidos por traumatólogos o internistas; es decir, personal médico que no cuenta con especialidad en oncología, aplicando medicamentos a los derechohabientes de los cuales ellos no están familiarizados y no cuentan con las capacidades para evaluar los efectos adversos, así como las toxicidades que pudieran tener en sus organismos.

Y cabe destacar que a este tipo de aparatos médicos no se les ha brindado un mantenimiento adecuado, de tal manera que evite estos sucesos, como lo ocurrido el 27 de septiembre. Por tanto, esto podría acontecer una y otra vez, en caso de que no se vea en pro de unas mejores condiciones de servicio e infraestructura para el tratamiento a personas con cáncer en el IMSS.

LM