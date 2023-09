Investigarán a 50 Cent por incidente durante su concierto

El reconocido rapero 50 Cent se encuentra bajo investigación tras un incidente que tuvo lugar durante uno de sus conciertos de la gira “Final Lap”, en el Crypto.com Arena el pasado 30 de agosto, cuando el artista lanzó un micrófono que impactó en el rostro de una asistente, lesionándola.

Entérate: ¡Enfurece! Arrojan bebida a Cardi B y se defiende; lanza micrófono al público

Según fuentes cercanas al evento, el micrófono que le entregaron a 50 Cent no funcionaba correctamente, lo que provocó su frustración, pero nadie esperaba que al subir al escenario, arrojó el micrófono y este terminó impactando en el rostro de la mujer identificada como Bryhana Monegain.

50 Cent throws his mic into the crowd & hits a fan in the head at a recent show.

He was reportedly handed several mics throughout the show that didn’t work.

The Woman wasn’t supposed to be standing in restricted area where it was thrown.pic.twitter.com/oxMw7V9c8f

— The Eminem Bible (@Shadyind) September 1, 2023