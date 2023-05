Loreto será sede del desenlace de Fishing in the Five en junio

Fue presentado el final del serial “Fishing in the Five”, impulsado por el Fondo Para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), que se llevará a cabo los próximos 24 y 25 de junio en Loreto. Este evento marcará el cierre de la fiesta deportiva que comenzó hace un año en La Paz.

En marzo de 2022, la dependencia presentó un calendario con más de 70 torneos de pesca deportiva que se han desarrollado en los cinco municipios de Baja California Sur y que aún continúan. En la capital de la media península, se planea realizar la segunda edición del emblemático certamen “Fishing in La Paz”.

Martín Inzunza Tamayo, director de FONMAR, mencionó que estas competencias siguen fomentando el deporte en la entidad y esperan recibir a un gran número de pescadores que, como criterio de participación, deben haber estado presentes en al menos cuatro torneos anteriores.

“Se ha trabajado para impulsar la pesca deportiva sustentable en la entidad. Buscamos ser la capital mundial de la pesca deportiva, por lo que esperamos que el cierre del torneo sea atractivo y que despierte mucho interés entre los turistas para practicar este popular deporte en Baja California Sur”.

Por primera vez, un torneo de gran magnitud se llevará a cabo en Loreto. La alcaldesa del municipio, Paola Cota Davis, afirmó que están preparados para recibir a una gran cantidad de pescadores en el cierre del certamen, el cual contará con una bolsa garantizada de un millón de pesos.

“Estamos listos y con la capacidad necesaria para recibir a los pescadores en este evento histórico para Loreto. Sin duda, esto ayudará a promover y impulsar al municipio como destino turístico. Ha sido un beneficio importante la implementación de este serial y lo será el próximo 25 de junio”.

Juan Javier García Davis, coordinador estatal de Torneos de Pesca Deportiva del FONMAR, informó que el certamen contará con premios de un millón de pesos, distribuidos en 500 mil para el primer lugar, 300 mil para el segundo y 200 mil para el tercero. Además, se ofrecerán jackpots que van desde mil hasta 20 mil pesos y se requerirá haber participado en el serial previamente para poder ingresar a la final.

“Este evento marcará el cierre del gran “Fishing in the Five”, que presentamos hace un año y que inició el 10 de julio de 2022 en La Paz, con una participación histórica. Después, continuamos esta fiesta por los cinco municipios de la entidad. Ahora, Loreto tendrá el honor de ser la sede de la clausura el 25 de junio, y todo está listo para el arranque”.

Asimismo, Inzunza Tamayo resaltó que la realización de este certamen a lo largo del año deja enseñanzas importantes y motiva a realizar más eventos en futuras ocasiones. Cabe mencionar que el 8 de julio “Fishing in the Five” llegará a la capital del estado.

“Este torneo dejó muchas cosas positivas, así como negativas, pero haremos un balance de todo esto y con el aprendizaje buscaremos seguir creando torneos sin fines de lucro que es algo importante que tiene el Fonmar y además el hacer de Baja California Sur, un destino turístico internacional para la pesca deportiva”.

La media península es reconocida mundialmente por tener kilómetros de costa que albergan una gran diversidad de especies marinas, es por ello que la pesca deportiva atrae a pescadores de todo el mundo debido a la abundancia de especies marinas, desde el “Acuario del Mundo”, hasta las aguas del pacífico.