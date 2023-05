Madres buscadoras en Los Cabos no temen en su lucha por encontrar a sus hijos

Todos los domingos, Elsy Carrillo Guatemala, originaria del estado de Guerrero y fundadora del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”, junto con un grupo de madres, se levantan temprano con la esperanza de encontrar a sus hijos que están en calidad de desaparecidos. A pesar de lo difícil que puede ser esta tarea, la señora Carrillo Guatemala afirma que el amor de madre es suficiente para superar los miedos.

Ella misma busca a su hijo Manuel Antonio López Carrillo, quien fue visto por última vez el pasado 14 de junio del 2016 en San José del Cabo. Con alrededor de 15 madres, Elsy encabeza su propio colectivo y cada fin de semana se arman de palas, picos y varillas para encontrar a sus seres queridos.

En una entrevista, la señora Carrillo Guatemala expresó que es muy triste vivir con un hijo desaparecido, pero el amor que siente por él la motiva a seguir buscándolo cada domingo. Según ella, los miedos desaparecen cuando se trata de los hijos, aunque reconoce que no todas las madres tienen la misma actitud, a pesar de que hay cientos de personas desaparecidas.

“Es muy triste vivir…este camino de tener un hijo desaparecido. Para nosotros a veces ya no se nos hace difícil, sino que el amor que nos tiene de pie es el de nuestros hijos, el levantarte cada domingo con la esperanza de encontrar a nuestros hijos no te detiene nada, porque es más grande el amor a los hijos que el miedo de que algo te pase”, expresó Elsy Carrillo Guatemala, fundadora del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”.

El colectivo ha encontrado fosas clandestinas en “El Salto”, una en La Ballena y otro más camino a la presa, encontrando aproximadamente más de 20 cuerpos. A pesar de esto, la señora Carrillo Guatemala enfatizó que aún hay muchas madres que no han acudido a hacerse pruebas de ADN para identificar a sus familiares, y exhortó a todas aquellas madres que tengan a sus seres queridos desaparecidos a que se acerquen a las autoridades correspondientes para hacerse dichas pruebas y poder así recuperar a sus seres queridos.

“Son cuerpos que no todos se han entregado a sus familias porque hace falta que muchas de ellas se acerquen a hacerse pruebas de ADN para que puedan ser entregados. De nuestra parte es bien importante que, como madre, ya si no quieren salir a búsqueda, pero que se acerquen a periciales o a la fiscalía para que les hagan sus pruebas de ADN y esos cuerpos que están ahí sean entregados y que lo que andamos haciendo aquí nosotras en las búsquedas no sea en balde”.

Finalmente, la fundadora del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”, Elsy Carrillo Guatemala, afirmó que su objetivo no es encontrar a los culpables, sino recuperar a sus hijos. La lucha de estas madres sigue en pie, en espera de un reencuentro con sus seres queridos.