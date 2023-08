Sin respuesta del congreso, no se ha podido avanzar en la modernización del transporte público en La Paz

A pesar de que el Congreso del Estado había acordado realizar mesas de diálogo con transportistas y ciudadanos sobre el fideicomiso solicitado por el Ayuntamiento de La Paz para dar seguimiento al Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de Pasajeros; aún no se le ha dado continuidad al tema, debido a que las y los diputados no concretan un acuerdo sobre ello. Ya pasaron las dos semanas en las que sería tratado el tema, pero sigue en ‘veremos’.

Al respecto, la alcaldesa Milena Quiroga, expresó que han tenido acercamientos pero aun sin poder llegar a un acuerdo.

“Sí, hemos tenido acercamiento, si se les pedía una información adicional; y bueno, sabemos que lo están analizando y esperemos que esto sea favorable porque es un tema de justicia. Necesitamos modernizar el transporte público y más con este clima, las temperaturas van a ir a la alza y no podemos seguir con esta prestación de servicio, con unidades que no dan seguridad, no dan comodidades ni la certeza de que llegarás a tiempo. Pero bueno, estamos en comunicación y esperemos ya sea autorizado”.

Al respecto, las y los paceños tendrán que continuar a la espera de la modernización del transporte de pasaje urbano, y continuar con el servicio que se tiene hasta ahora.

“Hemos hecho reuniones desde diciembre del año pasado; pero bueno, no vamos a descansar, porque en realidad nosotros obedecemos a un tema que ya la ciudadanía pide a gritos que se mejore el servicio del transporte público, y también es un tema de sustentabilidad, no podemos seguir contaminando con esas unidades, estas unidades no son atractivas y la opción del usuario es tener un carro particular. Entonces generamos tráfico, generamos más calentamiento. No es un tema de movilidad. Lo que queremos es que el transporte público sea atractivo y que nos invite a dejar el carro particular, y que nos subamos al transporte público; contaminamos menos, tenemos menos tráfico, mayor movilidad”, Milena Quiroga.