¡Va de nuevo! OOMSAPAS deja obra inconclusa en La Paz

La Paz.- Desde hace 3 semanas, una obra de reparación inconclusa por parte del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) está obstruyendo la vialidad de las calles 5 de Febrero y Valentín Gómez Farías en la capital del estado.

En las calles, se localizan escombros, montos de tierra, así como una abertura con más de 4 metros de profundidad sin iluminación que permita advertir a los conductores o peatones, que la zona vial se encuentra en estas condiciones.

Las labores por parte de OOMSAPAS iniciaron debido a un drenaje tapado el cual ocasionó una fuga de aguas negras. Lo anterior era sumamente riesgoso para la comunidad hospitalaria; incluyendo pacientes, médicos, enfermeros y paramédicos. Pero además, los establecimientos comerciales también habían expresado inconformidad puesto que la situación resultaba un foco de infección para los colaboradores, clientes y comensales:

“Contestando la pregunta respecto a esta obra, ya tenía tiempo que estaban brotando las aguas negras, es una alcantarilla la que se ve allá. Le hicieron trabajo de desasolve, una o dos ocasiones, mucho derrame de aguas negras. Desde luego que aquí nos afecta a nosotros porque corre para aquel lado; tuvimos que aplicarle hasta cal y todo eso para tratar de quitar el mal olor. Pero yo creo que no fue suficiente eso y el sábado vinieron a romper el pavimento, pero ya no han regresado, yo creo que por las lluvias”, detalló el colaborador de un establecimiento comercial

Posteriormente, realizaron las labores de reparación de la fuga. A pesar de que haya sido reparada, no restauraron las calles en cuestión. El fin de semana pasado se supone que deberían haber resuelto la situación, ya que trabajadores de OOMSAPAS acudieron a la zona. Pero el problema persiste, señaló la ciudadanía:

“Entonces, así no, no tengo el dato completo, sobre cuál es en sí el problema. Pero por la alcantarilla ya no fue porque trajeron el camión ese grandote y parece ser que el problema está más para acá. Y desde el sábado no han regresado, no sé qué faltará o qué sigue. Ellos no informan nada, nada más vienen y trabajan y es todo”, comentó el colaborador de un establecimiento comercial