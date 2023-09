OOMSAPAS les lleno el tinaco pero con aguas negras en colonia de La Paz

La Paz. – Vecinos de la Colonia San Fernando, en las calles Nevado de Toluca entre Santa Ana y San Rodolfo, reportan que desde hace más de una semana se les ha llenado los tinacos de aguas negras, contaminándolos e incluso llegando a infectar los ojos de personas.

Comentaron que desde hace meses la presión es tan poca que se vieron en la necesidad de comprar cisternas aunque la sorpresa fue que les surtieron de agua con heces fecales.

“La verdad no sale ni una gotita de agua, cuando llega a salir como ahorita está negra, eso está pasando últimamente porque anteriormente no salía y ahora que está saliendo, está saliendo negra, entonces aparte, pues somos buenos usuarios, tenemos al corriente los pagos, o sea, no hay ningún pretexto para que no nos manden agua.”