Padre de Frida Sofía arremete contra Enrique Guzmán y lo llama “viejo cochino”

El padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, ha hecho frente a las acusaciones de abuso sexual dirigidas hacia Enrique Guzmán por parte de su hija. Al ser cuestionado sobre el tema por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), expresó su apoyo total a Frida y criticó fuertemente a la familia Guzmán Pinal.

El empresario repudió los actos de su exsuegro y lo calificó como un “viejo cochino”. Asimismo, lamentó que Alejandra Guzmán haya preferido creerle a su padre antes que apoyar a su propia hija.

“Qué triste que su mamá dudó de Frida, creyó en el puerco este que es un tipejo. Ese señor es un decrépito. Y para qué hablar mal de la gente, ya va de salida el viejito. Muchos años de abuso, ya no le gira la cabeza. Es un cochino, siempre lo fue”, expresó Moctezuma.

El padre de Frida Sofía aseguró que su hija se encuentra en una mejor etapa de su vida desde que habló públicamente sobre el tema del abuso. Además, afirmó que el haber externado este oscuro momento en su vida la ayudó a liberarse y agregó que él sí le cree a su hija.

En cuanto a su relación con la cantante, lamentó su postura y cuestionó cómo pudo preferir creer en su progenitor sobre un tema tan delicado como el abuso sexual y repudió rotundamente el hecho de que le diera la espalda a la influencer.

“Antes estaba siempre enojada, peleada. Se limpió, filtró. Y se deshizo de su mamá que es nefasta ¿cómo no puedes apoyar a tu hija, no?, ¿cómo no puedes apoyar a tu hija?”, comentó.