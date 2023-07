PGJE revela caso de extravío de otra menor relacionado con desaparición de Lisset Soto en La Paz

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas volvió a lanzar la cédula de búsqueda de Lisset Soto Salinas, quien se mantiene en calidad de extraviada desde el 14 de octubre de 2010, cuando fue vista por última vez caminando sobre la calle Camino del Triunfo en el fraccionamiento Camino Real de la ciudad de La Paz.

Desde ese día, el paradero de Lisset en aquel entonces de 8 años y 10 meses de edad sigue siendo un misterio. Con una imagen elaborada a través de inteligencia artificial se logró un retrato hablado de la joven de como luciría físicamente en la actualidad.

La comparativa de su aspecto desde la fecha en que desapareció hasta hoy, fue compartida junto a su ficha de no localización. En este caso, las autoridades siguen con la búsqueda de la chica que 13 años después de su extravío sigue sin ser encontrada.

El procurador de justicia de Baja California Sur, Daniel de La Rosa Anaya, explicó que Lisset no sería la única víctima de desaparición en ese tiempo. Otra menor identificada como Nayeli también habría sido reportada como desaparecida, estando relacionada de alguna forma que no fue especificada con el caso de Lisset Soto.

“Se le ha venido dando seguimiento, estamos hablando de un hecho prácticamente del 2010 -casi 14 años- sin embargo, eso no es obstáculo para seguir investigando. Se ha avanzado mucho, tan es así que estamos por judicializar un caso que nosotros lo vemos relacionado, de otra niña que también desapareció en aquel entonces, de otra víctima llamada Nayeli, que ocurrió dos años atrás. Sin embargo, no me puedo anticipar, pero se ha estado investigando, no se ha dejado de actuar.”