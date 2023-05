Automovilistas piden se atienda deficiencias en caseta de cobro en el libramiento SJC-CSL

A través de redes sociales, usuarios han denunciado de nueva cuenta una mala operación en la caseta de cobro del tramo carretero de cuota que va de San José del Cabo a Cabo San Lucas, pues de acuerdo con los reportes se están generando largas filas de vehículos debido al lento cobro en la caseta.

En este sentido, durante la conferencia de prensa para dar a conocer los avances dentro del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040 del municipio de Los Cabos, el edil cabeño Oscar Leggs Castro dio a conocer que el tema del libramiento de este tramo ya se encuentra en análisis en la Ciudad de México, sin precisar con que autoridades, puntualizando que solo se debe esperar a que los trámites se desarrollen.

“En cuanto a la carretera y su liberación, no está en nosotros ni pedir, si no en los convenios que hay y en los tiempos que se tienen que cumplir para que pase al ayuntamiento, no es de que ya se alzó una voz u otra, siempre lo hemos dicho nosotros, lo dijo el gobernador, lo dijo un servidor y lo tenemos plantado en una agenda de trabajo en la Ciudad de México y solo se espera que se puedan adelantar los tiempos de la empresa que tiene la concesión que ya le falta poco”.