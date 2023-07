La comunidad de La Paz no confía en los próximos candidatos electorales

La Paz.- Gran parte de la comunidad en el municipio de La Paz, no confía en las actividades y/o futuras campañas que hagan alusión con las candidaturas electorales que se presentan el próximo año 2024. Tal es el caso de un señor, anónimo, expresando que nunca ha confiado en los políticos pertenecientes a la gubernatura estatal y nacional:

“No me interesa la política a mí. Los que están en el poder siempre hacen lo mismo, hacen campañas por todos lados […] yo nunca les he tenido confianza”. Señor. Anónimo.

Lo anterior, se lo han ganado, como detalla Julio Contreras, un profesor jubilado que de manera cotidiana se dedica al activismo por los derechos de la sociedad. Algunos de los puntos que expone son en relación con los gastos cuestionables en las obras públicas del municipio, o las faltas a la ley por parte de los gobernantes y futuros candidatos, así como la obligación de que el pueblo se informe y exprese la necesidad de una mayor transparencia por parte de las autoridades gubernamentales:

“Lamentablemente, lo que ya sabemos todo; del abuso arbitrario, de las conductas que están teniendo los supuestos candidatos en relación a los gastos millonarios que están haciendo y que sabemos que es un dinero del erario público. Por más que se les pide que respeten la ley, no obedecen. Esto es prepotencia, […] están gastando tanto dinero, y las necesidades de los pueblos, de las ciudades y de nuestro país; están cada vez más necesitadas. Hay muchas prioridades en lugar de andar gastando ese dinero en la basura. Y lo peor, es que no sabemos de dónde sale este dinero. No hay honestidad para hacernos sentir como ciudadanos, que nosotros como pueblo estemos al menos satisfechos. Pero no por conductas aberrantes. Estamos hablando de un gobierno prepotente, y yo creo que el pueblo, por dignidad propia, debería de expresarse como debe de ser”. -Profesor Julio Contreras.