Denuncian que reos tienen prohibido hablar con familiares y recibir visitas en Cereso La Paz

La madre de uno de los internos del Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz, denunció por experiencia propia que se aprobaron nuevas políticas de restricción dentro del espacio penitenciario. Según las palabras de la mujer inconforme, los custodios tienen órdenes de no pasar llamadas telefónicas ni admitir visitas cuando los seres queridos de los reos solicitan convivir con ellos.

“Les están negando los derechos de que no se comuniquen con los familiares, yo no sé qué está pasando en el Cereso, pero yo iré a hablar con el director de prevención porque las visitas nos las quitaron por el chubasco que hubo, pero supuestamente el domingo que viene vamos a entrar de visita. Y cada vez que vamos cuando no salen con una cosa salen con otra, yo quiero juntar gente para ir con el gobernador y que se solucione rápido porque ahorita no tenemos director, está el subdirector y las cosas han cambiado ahora que entró este subdirector”.