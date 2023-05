SEP en BCS le debe mil 300 MDP al ISSSTE

Entre los problemas que rodean a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur , está el déficit de plazas, así como la deuda que sostiene hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la entidad, por más de mil millones de pesos.

Alicia Meza Osuna, titular de la SEP en BCS, comentó que dicha deuda no le corresponde, ya que se contrajo hace más de 10 años.

“La Secretaría de Educación Pública le debe al ISSSTE mil 300 millones de pesos que no fueron enterados en el momento, del 2011 a la hasta el 2019 se contrajo esa deuda porque no lo porque no se enteró al ISSSTE.”

Fue en el 2019 cuando se firmó un convenio de pago, pero hasta el momento no existe una investigación a fondo para conocer en qué áreas de la Secretaría se utilizó tanto recurso.

“Sí sabemos, que se utilizó para los asuntos educativos, o sea, no se sustrajeron. no se sustrajeron este para el bolsillo particular de alguien, no se utilizó para otros asuntos de la secretaría.”