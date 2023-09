Siete cruceros arribarán a La Paz en los próximos meses

En octubre dará inicio la temporada de cruceros en la ciudad de La Paz. Se espera que desde ese mes y hasta finales de diciembre arriben a la capital de Baja California Sur siete embarcaciones. Con ello, los puertos de la ciudad cerrarían con un total de 17 cruceros durante todo el 2023.

Gran derrama económica y gran contaminación dejan los cruceros turísticos

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, Arturo Musi Ganem. El experto, además, explicó por qué los cruceros no suelen llegar al estado durante el verano.

El presidente de la asociación destacó que este año esperan alcanzar cifras superiores a las del 2019 en cuanto a llegada de cruceristas y derrama económica. Matizó que entre 2020 y 2022 las operaciones del sector se vieron seriamente afectadas por la pandemia del Covid-19.

“El año anterior estábamos recuperándonos de la pandemia. Las navieras tenían problemas de personal, que tenían que volver a contratar y esto los hacía que, como no tenían el total de su plantilla laboral, entonces tenían que limitar espacio y los barcos no salían al 100%. Y esto hizo que el primer año la recuperación no fuera tan fuerte como se esperaba, pero este año sí”, precisó.