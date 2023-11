Sudcaliforniana crea aretes en forma de pan de muerto

El Día de Muertos es una tradición en memoria para quienes ya no se encuentran con nosotros y cada año a principios de noviembre tenemos más presente su recuerdo con ofrendas, con flores características de las fechas, con vestimenta haciendo alusión a la muerte o hasta en la gastronomía destacando el pan de muerto.

Y la celebración en esta ocasión también sirvió para el emprendimiento como es el caso de Rosario, quien tiene por lo menos 4 años poniendo en práctica su creatividad. Lo que comenzó como un pasatiempo en familia y con diferentes materiales, después se convirtió en un lanzamiento formal.

“El material, que yo uso se llama porcelana flexible es muy parecido al migajón, nada más tienen diferentes componentes, se pueden hacer desde tazas que son como las que les muestra aquí, diferentes diseños ya sea personalizados, me mandan la imagen y yo la trabajo sobre la taza o con temáticas marinas, que son las que me llevo yo normalmente a los bazares o a los tianguis, también se pueden personalizar plumas con diferentes temáticas como la que tenemos aquí y lo bueno de las plumas, que como son de las normales y se le acaba la tinta la cambias y tu pluma sigue quedando igual, o sea, no se desperdiciando la plumita, otra cosa, que también se puede hacer con la con la pasta es aretes, no de de diferentes diseños”, Rosario Margarita Cota Castro, Creaciones “Ramito de Violeta”

Rosario decidió aprovechar la celebración del primero y dos de noviembre, y así fue que dio paso a la elaboración de aretes para la fecha, pero no cualquier par de aretes, sino unos que tuvieran forma de pan de muerto. Un alimento esperado por muchos y que en lugar de comerlo, mejor forme parte del atuendo.

Los aretes en forma de pan de muerto son parte de las tantas creaciones que se tienen en su local “Ramito de Violeta”, llamado así por su hija. Aquí el resto del año podemos encontrar variedad de artesanías y piezas únicas.

“Es un un solo diseño a veces ya de plano que me pidan repetirlo lo repito, pero casi por lo regular no repito diseños porque es lo que le da la particularidad, que es un diseño único que vas a hacer y aunque lo vuelva a replicar, no me va a quedar igual, normalmente, no uso moldes con este material se pueden usar con moldes, hasta ahorita es frenado mi instinto de usar los moldes porque no he trabajado como que tan en serie como para ocuparlos, pero es lo que le da también la particularidad de que todo normalmente está moldeado a mano”