Vecinos en la Colonia Indeco denuncian que el parque parece selva

La Paz. – Vecinos de la Colonia Indeco, en el municipio de La Paz, denuncian que en el parque “Zona Verde” ubicado en las calles Dátil y Chirimoya desde las últimas lluvias provocadas por el Huracán Norma, desde hace un mes, tiraron varias ramas de árboles en la cancha de baloncesto que no han sido llevados al Ecoparque para ser triturados ya que no cuentan con vehículos capaces de transportarlos.

María, vecina, comentó que muchas personas que viven ahí están desde 1980, aproximadamente, siendo la mayoría personas de la tercera edad, además que en la zona hay muchos niños, entre ellos con discapacidad que son expuestos a grandes cantidades de mosquitos propagadores del dengue.

“Ahora con lo del huracán están las ramas aquí y vienen los niños a jugar, hay niños con discapacidad incluso mi nieto también viene aquí, no lo hemos dejado venir porque hay un mosquero, las ramas parecen selva en la noche, está muy oscuro y nosotros queremos una mejoría en el área verde, no importa si no ponen banqueta no pone nada, pero que haya una mejoría, aquí en la noche no hay alumbrado está todo oscuro”.