Fallece James McCaffrey, voz de Max Payne

James McCaffrey, actor estadounidense y quien se hiciera famoso por darle voz a Max Payne, falleció el pasado domingo 17 de diciembre a los 65 años de edad.

La información fue confirmada por su representante, quien expuso que el actor dejó este mundo en paz y rodeado de sus seres amados y amigos.

McCaffrey falleció después de librar una valiente batalla contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en un grupo de glóbulos blancos llamados “células plasmáticas”.

Tanto el actor Kevin Dillon, como el guionista Sam Lake se sumaron a la perdida y rindieron tribuno a McCaffreyen sus redes.

I’m heartbroken to hear the sad news of James McCaffrey’s passing. We worked together for more than 25 years. He was a lovely man and a dear friend. He was a key part of the Remedy family. He was a brilliant actor. No one could do what he did better than him. (1/2) pic.twitter.com/JLcEIMUT43

— Sam Lake (@SamLakeRMD) December 18, 2023