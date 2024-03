Héctor Parra recibe nueva sentencia de 13 años y 10 meses de prisión

El pasado 15 de marzo, Héctor Parra recibió una nueva sentencia de 13 años y 10 meses de prisión, sumándose a una condena previa de 10 años y seis meses por corrupción de menores tras ser hallado culpable de abuso sexual. Esta ampliación de la sentencia se debió a la adición de cargos relacionados con los supuestos abusos en contra de su hija, Alexa Hoffman.

Ante esta situación, Samara Ávila, abogada del actor, destacó que la condena fue relativamente mínima, considerando que la parte demandante solicitaba una sentencia de 42 años. Sin embargo, el tribunal solo aumentó la pena en 3 años más. Además, señaló que el próximo cuatro de abril se realizará una audiencia para explicar los fundamentos de esta decisión. Esta audiencia tendrá lugar en el reclusorio oriente, donde Parra ha estado cumpliendo su condena desde hace dos años.

“Afortunadamente, la penalidad no incrementó tanto, se esperaba una penalidad de 42 años, afortunadamente el juez considera que podemos quedarnos en el parámetro de las mínimas y así se solicitó por parte de esta defensa y de igual manera, nos están sumando la cantidad y queda en total de 13 años, 10 meses. Me hubiera encantado dejarles mejores noticias a Danniela y al señor Héctor Parra, pero estamos dentro de un mínimo de aumento de penalidad”, comentó Samara Ávila, su abogada.

No obstante, la representante legal dio a conocer que aún podrían apelar la sentencia. Además, mencionó que tanto Ginny como Alexa Hoffman buscarían una compensación de 200 mil pesos por reparaciones de daño.

“Es por los dos cargos (la sentencia). Tengo que reunirme con mi representada y preguntarle, quizás interpongamos algún recurso, eso no lo sé todavía”, comentó Olivia Rubio, la abogada de Alexa.

Hace unos días, la joven sacó a la luz pruebas que mostrarían la culpabilidad de su padre, mismas que serían parte de la investigación. Ella por su parte, celebró la noticia en sus redes sociales.

“Hoy obtuve una parte de justicia. Agradezco a todas las personas que me han acompañado en este proceso, han sido un apoyo invaluable cuando he pensado que no puedo más. El camino aún es largo, pero vamos con paso firme. La verdad seguirá prevaleciendo”.