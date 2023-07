Madre de menor sustraído por padre asegura que no existen avances en el caso

Luego de que la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Contra La Familia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer en sus redes sociales que el caso del menor sustraído por su padre ya fue judicializado, la madre del niño defirió con la versión.

El pasado 17 de junio el papá de Diego Nicolás de 5 años, lo sustrajo de la capital del estado para volar junto al pequeño a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde lo mantiene retenido hasta la fecha.

Tras la desaparición del niño se activó una Alerta Amber para dar con su paradero. Pese a que los días posteriores a la sustracción se desconocía la ubicación del infante, la mamá de la víctima se enteró por personas cercanas a su expareja que su retoño estaba en la Perla Tapatía resguardado por su familia paterna.

De acuerdo con el testimonio de Lizeth Cuesta, la progenitora del menor sustraído, las autoridades no han mostrado avance alguno referente a la recuperación de Diego Nicolás, pese a que existe una denuncia penal en contra del papá del niño por habérselo llevado sin tener la guarda ni la custodia legal del menor.

Liz, viajó hasta Guadalajara con la intención de dialogar con José Ramón “N”, el papá del niño, con la intención de resolver la situación. Sin embargo, el jefe de familia no ha querido darle la cara ni mucho menos dejarle ver a su hijo después de un mes de no poder abrazarlo ni convivir con él.

“En realidad no ha habido ningún avance luego de mi llegada a Guadalajara en espera de los agentes de investigación que harían la colaboración con la Fiscalía de Jalisco para devolverme al niño. Ayer, la procuraduría de La Paz publicó algo en su estado de Facebook que fue lo que compartí yo también, pero es lo único que ha compartido, en realidad estamos en las mismas, no es que ya se esté por recuperar al niño porque aquí los agentes no han llegado todavía, no hay nada nuevo.”