A través del Spider-Verso superó a The Dark Knight en críticas de Rotten Tomatoes

Spiderman: A través del Spider-Verso llegó a las salas de cine, las expectativas de la segunda parte de la cinta de Miles Morales eran altas y al parecer, la película está a la altura, pues tanto las críticas, como la audiencia han recibido de forma positiva esta nueva aventura del arácnido.

Pocas películas de héroes han sido recibidas de manera tan positiva dentro de la crítica, pues aunque el género tiene algunos años que se encuentra en auge, las calificaciones de los expertos no siempre son benevolentes con ellos.

Por lo que la buena calificación con la que ha sido recibida, ha sido una excelente noticia para el género, pues pocas cintas de héroes logran colocarse en un punto tan alto dentro de las críticas, tal fue el caso de la saga de “Batman” de Christopher Nolan, dónde el “Caballero de la Noche”, donde participa el fallecido Heath Ledger, también contó con buenas calificación, llegando al 94% en Rotten Tomatoes; sin embargo, la nueva película de Spiderman ha logrado superarla llegando hasta ahora al 96% en calificación.

Spider-Verso no sólo superó a The Dark Knight, sino que a todas las películas live action de Spiderman

Pero la hazaña de Miles Morales no está solamente sobre el Caballero de la Noche, si no, sobre Spiderman mismo, pues ha logrado superar otras películas del arácnido como es “Spiderman 2” de Tobey McGuire, que tiene una calificación del 93% y a Tom Holland en “No Way Home”, con su respectivo 93% también.

Sin embargo, esta nueva entrega sigue hasta este momento por debajo de su predecesora de “Spiderman: Un nuevo universo”, que ostenta hasta este momento la calificación más alta del personaje con su casi perfecto 97%.

Apenas es el primer fin de semana de estreno de la cinta, la taquilla y la crítica aún estarán en constante movimiento, pero hasta este momento, los pronósticos son favorables para Miles.